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‘Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak’

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
‘Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak’
Dünyada birçok ülkede yapılan aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar çıkması herkes için bir umut oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımdaki "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid- 19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim" ifadeleriyle umutları tazeledi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, üzerinde Ülkü Tamer'in bir şiirinden "İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür" dizesinin yazılı olduğu fotoğraf paylaştı. Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" açıklamasında bulundu. ANKARA
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‘Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak’
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