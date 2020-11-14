MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci yazar Ahmet Kekeç yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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