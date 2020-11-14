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lideri , hayatını kaybeden gazeteci için başsağlığı mesajı

lideri , hayatını kaybeden gazeteci için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli, yayınladığı mesajda "Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:51 Son Güncelleme: 14.11.2020 16:53 ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci yazar Ahmet Kekeç yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
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