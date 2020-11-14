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: o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

haberine göre; teknik direktörü sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerle birlikte 'cü olduğunu iddia eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tecrübeli adamın şikâyeti sonrası savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:07 Son Güncelleme: 14.11.2020 12:25 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

teknik direktörü sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde ve 'cü olduğunu iddia ederek paylaşımlarda bulunan kullanıcılar hakkında harekete geçti. Terim, şahısına sosyal medya platformu Twitter üzerinden ağır hakaretlerde bulunan 7 kişiyi savcılığa başvurarak şikayet etti.

Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

'BUNLARLA İRTİBATINI KES, KARİYERİN BİTER'

Teknik adam tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde 15-20 öncesinde 'nün ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ettiğini, takımında böyle bir yapılanmanın mensubu kimseyi istemediğini belirterek tedbir aldığını anlattı. Terim dilekçenin devamında FETÖ'nün futbol imamı olarak bilinen Said Alpsoy'un yayınlanan bir röportajında, 'O dönemde şöyle bir olay olmuştu. birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp birazda tehdit eder bir üslupla 'Fethullahçılarla ilişkini kes, bunlar senin bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' şeklinde konuşarak kendisini FETÖ'ye karşı duruşunun örgüt içerisindeki kişiler tarafından dahi bilindiğini ifade etti.

Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

'KAMUOYUNDA ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

sosyal medya platformu Twitter üzerinden bazı kullanıcıların kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca 'cü olduğuna dair asılsız iddiada bulunan kişilerin paylaşımlarını delil olarak sundu. Terim bir kullanıcının hakkında 'Şu Fatih Terim'in tipe bak, bu FETÖ'cü değimliydi' şeklinde paylaşımlarda bulunarak kamuoyunda algı yapılmaya çalışıldığını belirterek şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti.

Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

'in şikâyetinin ardından savcılık harekete geçerek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen kullanıcılardan H.E., söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak yazılan hakaret içeriklerinin başka bir kişiye yorum olarak yapıldığını söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...
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