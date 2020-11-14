Son dakika: Fatih Terim o sözleri affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı, tek tek şikayetçi oldu! O haberi de dilekçeye ekledi...

'BUNLARLA İRTİBATINI KES, KARİYERİN BİTER'

Teknik adam tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde 15-20 öncesinde FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ettiğini, takımında böyle bir yapılanmanın mensubu kimseyi istemediğini belirterek tedbir aldığını anlattı. Terim dilekçenin devamında FETÖ'nün futbol imamı olarak bilinen Said Alpsoy'un yayınlanan bir röportajında, 'O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp birazda tehdit eder bir üslupla 'Fethullahçılarla ilişkini kes, bunlar senin bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' şeklinde konuşarak kendisini FETÖ'ye karşı duruşunun örgüt içerisindeki kişiler tarafından dahi bilindiğini ifade etti.