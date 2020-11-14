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Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 19:10 Son Güncelleme: 14.11.2020 19:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca 14 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

14 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 150.141
HASTA SAYISI: 3.116
VEFAT SAYISI: 92
İYİLEŞEN SAYISI: 2.298

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 149.942
HASTA SAYISI: 3.045
VEFAT SAYISI: 93
İYİLEŞEN SAYISI: 2.010

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

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Son dakika haberi: Bakan Koca 14 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye koronavirüs son durum tablosu
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