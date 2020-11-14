Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti! Danimarka iadeye yanaşmayınca yeni girişim başlatıldı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danimarka'daki Türk kültür varlıklarının iadesini uluslararası kurumlara taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin ait oldukları topraklara getirilmesi için uluslararası alanda dedektiflere taş çıkartan bir takip mekanizmasıyla iz sürüyor.

YENİ GİRİŞİM BAŞLATILDI

Danimarka'daki Davids Samling Müzesi yetkililerinin Diyarbakır Müzesi'ne ait tunç sfenks figürü, Cizre Ulu Camisi'nin kapı tokmağı, Seyyid Ali'nin sandukası, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne ait şamdan ile diğer kültür varlıklarının iadesine yanaşmaması üzerine Bakanlık yeni bir girişim başlattı.

Bakanlık, eserlerin iadesi talebini UNESCO başta olmak üzere uluslararası kurumların gündemine getirerek Danimarka'daki Türk kültür varlıklarının ülkeye dönüşüne ilişkin süreci hızlandırmayı amaçlıyor.