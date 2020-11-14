Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'İstanbul'da son durum' toplantısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen bir toplantıya başkanlık yaptı. Toplantıda; artan hasta yükü, temaslı takibi, kaçınılmaz görünen tedbirler ve yeni mücadele stratejileri ele alındı.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "İSTANBUL'DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık." ifadelerini kullandı.