Son dakika haberi: Yargıtay'dan şok eden cinsel ilişki kararı! Bir sağlık problemi olmaksızın...

SON DAKİKA DELİL YOK NİYET VAR

Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan daire, kararında şunları belirtti: "Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı bir cinsel ilişki kuramadıkları yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Dava-karşı davalı kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır.

Yeni karara göre eşiyle cinsel birliktelik kuramayan erkek, boşanma davalarında 'kusurlu' sayılabilecek.

Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Bu sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde, her iki tarafın da, cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel bir engellerinin bulunmaması halinde, davalı-karşı davacı erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir." Erkeği, tam kusurlu kabul eden Yargıtay, verdiği kararda, cinsel ilişkide bulunmamayı da 'kişilik haklarına saldırı' olarak yorumladı.

BU KARAR BUNDAN SONRA EMSAL TEŞKİL EDECEK

Yerel mahkemenin kararını hatalı bulan 2. Hukuk Dairesi, "Tarafların kusurlarının hatalı belirlenmesi ve bu yanılgılı belirleme sonucunda davacı-karşı davalının tazminat isteklerinin reddedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Kocanın tamamen kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, son kararıyla emsal teşkil edecek.