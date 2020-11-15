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Kahraman şehidin adı üs bölgesinde yaşayacak

Irak sınırının sıfır noktasındaki ’da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesi, bundan böyle Şehit Haşim Yenigül adıyla anılacak. 4 yıl önce evlilik yıldönümünde şehit olan kahramanın eşi Leyla Yenigül “Yaşarken benim eşim ve 2 çocuğumun babasıydı. Şimdi 83 milyonun şehidi oldu” dedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.11.2020 ABONE OL
Kahraman şehidin adı üs bölgesinde yaşayacak

Hakkâri Çukurca'da 4 yıl önce PKK'ya yönelik operasyon sırasında, evlilik yıldönümünde şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı son görev yaptığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesine verildi.



Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda görev yapan uzman çavuş Haşim Yenigül (27) PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmak üzere birliği ile birlikte gittiği Hakkâri Çukurca'da 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 Eylül 2016'da şehit düştü.



Eşi Leyla Yenigül SABAH'a konuştu:
4'üncü evlilik yıldönümümüzdü. Metin Musab adında bir oğlumuz var. Acı haberi aldığımda ikinci bebeğime 3 aylık hamileydim. Onun adını Haşim koydum. Çocuklarım babalarını unutmasınlar diye evde özel oda yaptım. Haşim yaşarken eşimdi şimdi 83 milyonun şehidi. O hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Bu millet bu vatanı kimseye böldürmedi, böldürmeyecek. Ne içerdeki ne dışardaki hainler boşuna sevinmesin.

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Kahraman şehidin adı üs bölgesinde yaşayacak
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