Kahraman şehidin adı üs bölgesinde yaşayacak

Hakkâri Çukurca'da 4 yıl önce PKK'ya yönelik operasyon sırasında, evlilik yıldönümünde şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün adı son görev yaptığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca'da 1300 rakımlı dağdaki üs bölgesine verildi.







Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda görev yapan uzman çavuş Haşim Yenigül (27) PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmak üzere birliği ile birlikte gittiği Hakkâri Çukurca'da 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 Eylül 2016'da şehit düştü.







Eşi Leyla Yenigül SABAH'a konuştu:

4'üncü evlilik yıldönümümüzdü. Metin Musab adında bir oğlumuz var. Acı haberi aldığımda ikinci bebeğime 3 aylık hamileydim. Onun adını Haşim koydum. Çocuklarım babalarını unutmasınlar diye evde özel oda yaptım. Haşim yaşarken eşimdi şimdi 83 milyonun şehidi. O hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Bu millet bu vatanı kimseye böldürmedi, böldürmeyecek. Ne içerdeki ne dışardaki hainler boşuna sevinmesin.