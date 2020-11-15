Temaslı olduğu için kongreye katılamamıştı! AK Parti Kocaeli İl Başkanı Koronavirüs’e yakalandı

Temaslı olduğu için yeniden başkan seçildiği kongreye katılamayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in aradan geçen bir hafta sonrasında yaptığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi.



""Değerli Basın Mensupları ve kamuoyuna; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleşen 7.Olağan İl Kongremiz, İnandığı Yolda Yürüyen güçlü AK Parti Teşkilatımız için yeni bir başlangıç olmuştur.Büyük bir coşku ve heyecanla icra ettiğimiz kongremizde önceliğimiz elbette ki, içinde bulunduğumuz pandemi kuralları ve kongremize katılan herkesin sağlığı olmuştur. Bu konuda gerekli tedbirlerin tamamı alınmış ve değerli delegasyonumuzun büyük bir teveccühü ile yeniden göreve seçilen AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sn.Mehmet Ellibeş'in eşi Feriha Hanımefendi'nin Kovid-19 Testi Pozitif çıktığından kendisi de temaslı olarak kongreye katılmamıştır.AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş'in yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahti devam ederken testleri düzenli şekilde yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan testleri negatif seyrederken, bugün yapılan son testi maalesef pozitif olarak çıkmıştır. Süreç bu nedenle yeni bir döneme girmiş ve Sayın Ellibeş'in Kovid-19 tedavisi başlamıştır.AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sn.Mehmet Ellibeş ile kıymetli eşi Feriha Hanım'ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tüm Kovid-19 virüsü bulaşan vatandaşlarımız gibi tedavi süreci başlamıştır. Bu süreçte yönetim kurulumuz öncülüğünde teşkilat çalışmalarımız aksamadan devam edecektir. İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş ve bütün Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diler, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz."