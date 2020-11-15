BELTUR’da kamu zararı 70 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR A.Ş'nin 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindeki sözleşmeleri Nisan 2020'de bitti. Ancak BELTUR A.Ş. sözleşmesi bitmesine rağmen hastaneleri işgal etmeye devam ediyor. Hastaneler, hasta ve refakatçilerine yeme-içme hizmeti sunmak için kafe, restoran ve büfe ihalesine çıkamadı. BELTUR haksız işgal nedeniyle 70 milyon TL ceza ödeyecek. Kamu zararının oluşmasının nedeninin ise İBB'nin 'bizi hastanelerden çıkartıyorlar' propagandası yapmak istemesi olduğu öne sürüldü.