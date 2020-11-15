Bir kardeşim var artık

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındayken verdiği destekle gönüllerde taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, yaşananları unutamıyor. Aksaray 112 Acil Sağlık ekibinde paramedik olarak çalışan Doğan, görevli gittiği İzmir'de enkaz altında kalan İnci'nin elini tutarak, ona hem destek olmuş hem de ilk müdahalesini yapmıştı. İzmir'den dönen ve görevine başlayan Doğan, her gün İnci Okan'ı görüntülü arayarak, tedavi süreci hakkında bilgi alıp sohbet ediyor. İnci Okan'ın keman çalıp, müzik dinletisi yapacağı günü iple çektiğini belirten Doğan, o gün yaşananları şöyle anlattı:"İnci'ye ulaşınca ona bir el feneri verdim. İlk önce köpeğinin kurtarılmasını istedi. Onu çıkardık. İnci'nin damar yolunu açtım, gerekli sıvı takviyelerini yaptım. Aynı zamanda motivasyonu kaybetmemesi için abla şefkatiyle yaklaşarak sohbet ettim. Bacaklarının çok ağrıdığını söyledi, elimi tutmak istedi. O an aramızda abla kardeş bağı kuruldu."İnci'yi enkazın altından sağ salim çıkardıktan sonra annesinin kendisine sarılarak ağlamasını hiç unutamadığını ifade eden Doğan, "İnci'yle sürekli görüşüyorum. Bana keman çalma sözü verdi. Telefonla görüşüyoruz, kendisine çiçek de gönderdim. Sağlığı da gayet iyi, tedavisi devam ediyor. Hala konuşuyoruz, bana 'ablam' demesi beni çok mutlu ediyor. Hep bir kardeşim olmasını istemiştim, bu vesileyle bir kardeşim oldu" dedi.Öte yandan AFAD, depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.