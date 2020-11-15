Depremzedeler için dört dörtlük proje

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem kentte büyük çapta hasara yol açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentte yaptığı hasar tespit çalışmalarında 506 apartman hakkında ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Evsiz kalan 15 bin kişi kentin çeşitli yerlerinde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların çeşitli kurumlar tarafından geçici süreyle ihtiyaçları giderilirken rezerv konut alanına yönelik çalışmalarda da önemli mesafe kat edildi.







TASLAK PLAN BELLİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evleri yıkılan vatandaşların bulundukları yerden talep etmeleri halinde 2+1, rezerv konut alanından talep etmeleri halinde 3+1 daire sahibi olabileceklerini açıklamıştı. Maliyetine, düşük faizli ve uzun yıllar ödemeli yeni konutların taslak planı da ortaya çıktı.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanından başlayan ve tünellerin üzerinden itibaren geniş alana yayılan 3 bin konutluk alanda eğitim alanı olarak anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise bulunuyor. Sosyal tesis alanı ve kültürel tesis alanının bulunduğu alanda iki adet cami yerinin de ayrıldığı görüldü. Konut alanı tünellerin üzerine doğru bir hilal şeklini alırken Bayraklı Doğançay Köyü bölgesine doğru arka alanda da geniş konut stok alanı yer alıyor.







MİLLET BAHÇESİ

Bakanlık, rezerv konut alanının yapılacağı bölgede geniş bir millet bahçesi alanı da planladı. Vaziyet planında bu alanın mevcut yerleşim yerlerine yakın bölgede olması dikkat çekiyor. Daha önce Bayraklı Belediyesi'nin kurban yeri olarak kullandığı, Büyükşehir Belediyesi'nin ise Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Kapalı Spor Salonu ile Yaşam Parkı yaptığı alanın yakınında yer alan millet bahçesinin planlandığı alanda şu anda bir yapı bulunmuyor. Bakan Kurum, "İlk etapta 3 bin konut planlıyoruz, zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek şekliyle bir projelendirme yaptık. Hızlı bir şekilde depremde hasar gören vatandaşlarımızın sıcak yuvalarının inşasını gerçekleştirip bir yıl içerisinde sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" demişti.



GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNE İLK KONTEYNERLER GELDİ

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için yapılacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler yerleştirilmeye başlandı. Depremde yıkılan veya yıkılma tehlikesine karşı kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinin hafriyat çalışmaları tamamlandı. Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi. Bin konteyner ve sosyal donatı alanları kısa sürede hizmete sunulacak.