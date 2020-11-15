Erdoğan ve Bahçeli bugün KKTC’de

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıldönümü olan bugün KKTC'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte, 46 yıl sonra sahil bölgesi yeniden kullanıma açılan kapalı Maraş'ta piknik etkinliğinde bir araya gelecek.Maraş'ta etkinlik öncesi Türk bayrakları asıldı ve hazırlık çalışmaları yapıldı. Erdoğan, Türkiye tarafından Lefkoşa'da yapılan 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip acil durum hastanesinin açılışını da gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ise Türkiye-KKTC arasında yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar ele alınacak.