FETÖ mağduru Yarbay’ın sır ölümü

FETÖ'nün baskısından dolayı emekli olan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya geri dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre 9 Kasım günü sabah saatlerinde İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda görevli Yarbay İlker Kara'yı eşi kemeriyle yatak odasında asılı halde buldu. İlker Kara'nın eşi, durumu hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan yarbay, hayatını kaybetti. Yarbay Kara'nın FETÖ'nün etkin olduğu dönemde baskılardan dolayı emekli olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin yaptığı çağrıyla göreve geri döndüğü öğrenildi. Yarbay Kara'nın kısa süre önce devlet görevlisi yakın bir arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Yarbay Kara'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.