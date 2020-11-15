Oğlunu askere gönderecek anne dağdaki kızına seslendi: Kardeşinin katili olma

Diyarbakır'daHDP il binası önündeki evlat nöbeti 439'uncu gününe girdi. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için nöbette olan Nazlı Sancar, oğlunun askere gideceğini ve ablasıyla karşı karşıya geldiğinde kardeş katili olacağını kaydederek kızının geri gelmesini istedi. Anne Sancar, "Bir buçuk yıldır biz bu çadırın altındayız. Yaz, kış demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmiyoruz, kararlıyız. Şeyma kızım ben kapımı kapattım geldim, kardeşin 2 ay sonra askere gidecek kardeş kardeşi öldürmesin gel. Yusuf artık askere gidecek, karşına çıkarsa kardeşini mi öldüreceksin. Gel devlet güçlerine teslim ol. Kardeşin 'Ablam gelsin, sonra askere gideceğim' diyor, ağlıyor. 'Ablamı görmeden gitmek istemiyorum' diyor. Gel kardeşinin katili olma, kardeş kardeşi öldürüyor, herkes seni çok özledi. Kardeşin muayenede ağladı. 'Anne ben askere gideceğim, ablam önüme gelecek ya ben öldüreceğim ya o beni öldürecek' dedi" diye konuştu.