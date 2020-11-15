Reina saldırısının şifreli eylem mesajı ortaya çıktı: Orada geceyi gündüz yapın

İstanbulOrtaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında saldırgan Abdülkadir Masharipov'un tabletinde ele geçirilen şifreli eylem talimatının dökümüne yer verildi.Davada 'Ebu Muhammed Horasani' kod isimli sanık Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eylem talimatını veren 'Ebu Cihad' kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown ise 12 yıl hapis cezası aldı. İşte mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararın detayları:Örgüt içinde 'kadı' olduğu belirlenen Radown tarafından Masharipov'a gönderilen şifreli sesli eylem talimatının çözümü dikkat çekici. Ses kaydı, Masharipov'un Esenyurt'ta kaldığı konutta bulunan tabletinden elde edildi. Kayıtta, eylem sonrası ailesine sahip çıkılacağı, bu konuda endişe etmemesi gerektiğini belirten teröristin anlatımları var. Ses kaydında, "Değerli kardeşim Ebu Muhammet. Senin hakkında iyi şeyler duyduk. Onlar hiçbir yerde güvenli değiller. Türkiye'nin gecesini gündüz yapın. Seni örnek alacaklar. Seni izleyecekler..." ifadeleri yer alıyor.Türkiye'ye karşı sözde cihat ilan eden DEAŞ'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden Masharipov, Reina'da 39 kişiyi tasarlayarak öldürmüş, 79 kişiyi de tasarlayarak öldürme kastı ile yaralamıştı. Gerekçeli kararda Masharipov'un, örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği kaydediliyor.