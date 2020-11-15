Sağlık çalışanları barikat kurarak kurtuldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören hastanın yakınları, bir sağlık çalışanına saldırdı. Bunun üzerine sağlık çalışanları, yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan 5 saldırgandan 1'i tutuklandı. Saldırıya tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" dedi.