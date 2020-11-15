Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

| Ankara'da kritik operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

haberi: Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 , ve 'in ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 09:33 Son Güncelleme: 15.11.2020 09:43 ABONE OL
SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

haberi: Ankara Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Ankara Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'de keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. tespit edildi. Harekete geçen ekipler, her iki teröristi yaptıkları takip ve deşifre çalışmaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile Ankara'da yakaladı.

SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

TELEFONUNDAN KOORDİNAT BELİRLEME PROGRAMI KILAVUZU ÇIKTI

Teröristlerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca yapılan detaylı incelemelerde Avusturya'da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da bulunması üzerine dijital inceleme uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı dijital kazıma çalışmalarında içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarıldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Aktif silahlı faaliyetteki iki terörist yakalandı | Video

SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

Yine incelemeler neticesinde A.E.E.'nin cep telefonunda koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silinmiş olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA