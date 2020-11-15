SON DAKİKA | Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristin cep telefonundan çıkanlar şok etti...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Ankara MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'de keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E. tespit edildi. Harekete geçen ekipler, her iki teröristi yaptıkları takip ve deşifre çalışmaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile Ankara'da yakaladı.



