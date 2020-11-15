SON DAKİKA HABERİ! KKTC’de tarihi gün: Başkan Erdoğan Lefkoşa’da

TATAR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Diğer yandan Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda seçimlerin gerçekleştiği ve Başbakan olarak seçime giren ve seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Ersin Tatar'a da hayırlı olsun ziyareti olacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

LEFKOŞA ACİL DURUM HASTANESİ AÇILIYOR

Aktarılan son dakika bilgileri ışığında Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KIBRIS'A GELDİ

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC'li yetkililer tarafından karşılandı.

RESMİ TEMASLARDA BULUNACAK

Bahçeli'nin son dakika programında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş'ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.