SON DAKİKA HABERİ... Tarihi değiştirecek belge yayınlandı; 444 yıllık diplomatik vahşet ortaya çıktı!

ÖLDÜRME KARARI ALINDI FAKAT SEZİLMEMESİ GEREKİYORDU

Bunun üzerine istihbaratı yöneten 'Onlar Konseyi' Mustafa'yı öldürme kararı aldı. Ancak resmi elçi olduğu için bunu kimse sezmeden 'örtülü' bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Zehirlemeye karar verdiler. Ancak iki ayrı zehir fayda etmedi. Üçüncü bir zehir hazırladılarsa da yine başaramadılar. Mustafa'yı İstanbul'a dönerken gemide zehirleme planı da başarısız oldu.