SON DAKİKA HABERLER: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! İzmir depreminden sonra en çok bu tartışılıyor

300 metrekarelik alana 3 bin kişi nasıl sığar?

Kadıköy: Ümraniye'den sonraki adresimiz ise Kadıköy Raşitpaşa Mahallesi. Mahalle sakini Eda Özer ile yine e-devlet üzerinden acil toplanma alanı sorguladığımızda kendi mahallesinde hiç toplanma alanı olmadığını gördük. Özer'in evine en yakın toplanma alanı ise bin 200 metre uzaklıkta olan Acıbadem Mahallesi Muhtarlık Parkı idi. 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından parka ulaştık. Park ile ilgili bilgi aldığımız Acıbadem Mahallesi muhtarı Ersoy Uğur, "Mahallemizde 30 bine yakın nüfus var. Bu park 300 metrekarelik bir alan. Burası yaklaşık bin 500 ile 3 bin kişi için toplanma alanı olarak gösterilmiş.

İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Acıbadem'de de deprem toplanma alanımız kesinlikle yeterli değil. Acıbadem Caddesi'nin yukarısında yaşayan insanlara yer olmadığı için toplanma alanı olarak E-5 otoyolunun kenarındaki yeşil alanlarını ve yenilenen sağlam binaların bahçelerini tarif etmeye başladık" şeklinde konuştu. Mahallede hiç deprem toplanma alanının bulunmadığını belirten Raşitpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu da, "Mahallede yaklaşık 15 bin insan yaşıyor. Parklar doğal toplanma alanları ilan edildi. Ancak Mahallemizde sadece bir tane Ali İsmail Korkmaz Parkı var. Orası da küçük ve toplanmak için riskli bir alan. Tek güvenli yer tarihi Arap Mezarlığı. Çadır alanımızda yok. Bu sadece mahallemizin değil tüm Kadıköy'ün sorunu" dedi.