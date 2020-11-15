SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.