SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti. Bugün 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Kapalı Maraş'ta deniz kıyısındaki bu mekanda piknik etkinliğinde buluşacak. Menüde Kıbrıs'ın ünlü şeftali kebabı var.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.
Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.