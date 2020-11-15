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| 'ta büyük gün! Başkan ve piknik yapacak...

haberi: Başkan Recep Tayyip , KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinliğe ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışına katılacak. Başkan Erdoğan ayrıca, MHP lideri Bahçeli ile ’ta deniz kıyısındaki mekanda piknik etkinliğinde buluşacak. Menüde Kıbrıs’ın ünlü şeftali kebabı var.

HASAN AY
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:17 Son Güncelleme: 15.11.2020 16:13 ABONE OL
SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

haberi... Başkan Recep Tayyip "Sayın ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti. Bugün 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile 'ta deniz kıyısındaki bu mekanda piknik etkinliğinde buluşacak. Menüde Kıbrıs'ın ünlü şeftali kebabı var.

SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

Başkan Recep Tayyip , özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.

SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...

Başkan 'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

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SON DAKİKA | Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak...
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