SON DAKİKA! Operasyonun detayları ortaya çıktı! PKK'nın Türkiye'deki 1 numarası böyle etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörist İsmail Sürgeç katıldığı tespit edilen eylemler şöyle:



"18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan-İl Merkez Türkmenoğlu Köprüsü'nde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun-Alucra -Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılı içerisinde Erzincan bölgesinde 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağı Torunoba'da bir askerin şehit edilmesi ile bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı, 9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık Karayolu'nda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propagandaların yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli Merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma olayı ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı, 2019 yılında Haziran ayında Aşağı Torunoba bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanma eylemini bizzat kendisinin yaptığı, 2019 yılında Ovacık ilçesi Şoşvenk Köprüsü bölgesinde yapılan saldırıda iki askerin şehit edilmesi olayına katıldığı ve birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği belirlenmiştir."