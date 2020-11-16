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için kritik gün! Bin 365 yıl hapisle yargılanıyordu...

Silahlı Suç Örgütü davasında Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını duruşmada okuyor. Mütalaasını Cuma günü tamamlayıp mahkeme heyetine sunan savcı, bugünkü duruşmada ise suçlamaları ve ceza istemlerini sanıkların yüzüne karşı okuyor. Mütalaada, bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen ve 7’si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Savcı, ayrıca örgün suçtan kaynaklanan tüm malvarlığına da el konularak, devletin kasasına aktarılmasını istiyor.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:03 Son Güncelleme: 16.11.2020 12:24 ABONE OL
Adnan Oktar için kritik gün! Bin 365 yıl hapisle yargılanıyordu...

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davaya bugün Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında devam ediliyor Davanın esasına ilişkin mütalaasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan, bugünkü duruşmada mütalaasındaki suçlamaları taraflara okuyor. Sanıklar ve müştekiler ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada savcı mütalaa özetini okuduktan sonra sanıkların son savunmalarının alınmasına geçilecek.
532 sayfalık mütalaada Adnan Oktar'ın, 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi konumundaki 8'i kadın 13 sanığın da 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.

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SUÇLARI KABARIK

Mütalaada, Adnan Oktar organize suç örgütünün çok sayıda "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarının yanı sıra "tehdit", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, "kişinin eğitim hakkını engellenmesi", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa muhalefet", "siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs", "FETÖ'ye yardım" gibi birçok suçtan cezalandırılması öngörülüyor.

Mütalaada, ayrıca içlerinde 7 zırhlı süper lüks aracın ve ciplerin bulunduğu 70 araç, 20 kadar yüzme havuzlu villa ve daire köşkler, 80 şirket ve içindeki nakit ve taşınmazların tamamı, A9 kanalına ait tüm teknik ekipmanlar, 230 sanığa ait kişisel mücevherat ve saat dahil olmak üzere çok sayıda kıymetli eşya olmak üzere toplamda 1 milyar TL'ye yakın taşınmaz, araç, ziynet eşyası ve nakit paranın müsadere (el koyma) edilerek satılması ve suçtan elde edilen bu malların devletin kasasına girmesi isteniyor.

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