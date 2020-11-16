Ataşehir’deki konteyner patlamasının altından PKK çıktı!

Sinyal tespitiyle 15 terörist yakayı ele verdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de bulunan Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana gelmiş, patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Patlama saati itibariyle bölgede HTS araması yaparak 15 kişinin sinyalini tespit etti. Sinyal üzerinden takip yapan emniyet güçleri, PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelileri hücre evinde gözaltına aldı. Esenyurt'ta bir ikamette gözaltına alınan şüphelilerin patlamayla ilgili hazırlık yaptığı envanterler ele geçirildi. Örgüt üyelerinin patlamayla ilgili yaptığı el yapımı patlayıcılar, telefonlarında ele geçirilen bomba yapım videoları ve patlamaya hazır halde bulunan fünye şeklinde bombalar ele geçirildi.

15 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslardan eylemi gerçekleştiren 7 kişi PKK terör örgütünün talimatıyla korsan taksiyle gittikleri olay yerinde patlama yaptıkları tespit edildi. Şüpheli 7 kişiye yardım ve yataklık ederek polisten saklayan 8 kişi daha ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

15 şüpheli terör örgütü PKK ile irtibatını reddederek olayı inkar etse de ifadeleri ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik terör örgütü PKK ile irtibatının halen devam ettiğini belirlediği 15 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararda şüphelilerin eylemi gerçekleştirmek üzere yaptığı hazırlıkları, dijital materyallerde ele geçirilen örgütsel bayrak ve video içerikleriyle birlikte eylemde kullanılan teçhizatı delil olarak gösterdi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.