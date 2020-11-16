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Fuat Oktay'dan son dakika açıklama: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı son dakika açıklamasında " kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:32 Son Güncelleme: 16.11.2020 14:45 ABONE OL
Fuat Oktay'dan son dakika açıklama: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dijital Türkiye Portalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay açıklamalarında; "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi Oktay ayrıca "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi.

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Fuat Oktay'dan son dakika açıklama: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
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