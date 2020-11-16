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’liler nöbet tutan aileleri alkışla taciz etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
HDP’liler nöbet tutan aileleri alkışla taciz etti
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 440'ıncı gününde de devam ediyor. Oturma eylemi sırasında dün HDP'liler, aileleri sözlü tacizle engellemeye çalıştı. HDP il binası içerisinde bulunan bazı partili görevlilerin aileleri alkışlaması sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruma tepki göstererek parti binasına girmek isteyen bazı aileleri ise polis engelledi. Bu sırada fenalaşan kadınları yine kadın polisler sakinleştirerek, "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından evlat nöbetindeki aileler HDP il binası önündeki nöbetlerini sürdürdüler.
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HDP’liler nöbet tutan aileleri alkışla taciz etti
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