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'ndan flaş açıklama: 5 terörist daha...

Terör örgütü ’da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha oldu. 'ndan gelen son dakika haberine göre, terör örgütünün her geçen gün hızla kan kaybettiği ve bitme noktasına geldiği anlaşılıyor. Örgüt içindeki, çatışmanın yanısıra ikna edilere teslim olanların sayısı da hızla yükseliyor.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:31 Son Güncelleme: 16.11.2020 17:45 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist daha...

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terör arananlarda listesinde "gri" kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt üyelerinin 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist daha...
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