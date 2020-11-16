İYİ Parti'de kriz... Aynı günde bir ihraç bir istifa haberi geldi! İYİ Parti'de neler oluyor?

İYİ Parti'de çifte deprem! İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi. Parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi. Bilindiği üzere Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Özdağ hakkında, Kavuncu tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti. Özdağ da savunmasını partiye yazılı olarak iletmişti.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bugün ise İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi. Açıklamada, "İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak', hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
İSMAİL KONCUK ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk, istifa metninde zehir zemberek sözler kullandı. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. Koncuk, listeye çok sert tepki göstermiş, Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'n seçilmemesini istemişti. Öte yandan İsmail Koncuk'un istifasını açıkladığı basın toplantısında Ümit Özdağ'ın da yanında olması dikkat çekti. Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia ediliyor.
Sıcak gelişmeyi değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında yaptığı önemli açıklamalarda bulundu.
"ÖYLE GÖRÜLÜYOR Kİ YENİ BİR SİYASİ HAREKETE DOĞRU EVRİLECEK BU SÜREÇLER"
İyi Parti'de yaşanan bu sıcak gelişmeyle ilgili Müderrisoğlu şunları söyledi: Ümit Özdağ'ın istifası beklediğimiz bir gelişmeydi. İsmail Koncuk ismi de Meral Akşener'in son kongrede dışarıda bıraktığı bir isimdi. Hatta Ümit Özdağ'dan sonra en radikal çıkışları yapan bir diğer isimdi. Keskin söylemleri vardı parti genel merkezinin politik duruşlarına yönelik. Öyle görülüyor ki yeni bir siyasi harekete doğru evrilecek bu süreçler. Parti içinde son kozlarını oynadıktan sonra yeni bir partileşme arayışına gidiyorlar.
Okan Müderrisoğlu, Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
CHP, İyi Parti, HDP eksenindeki ayrışmaların ne ifade ettiğini ortaya koymalıyız. Partilerin ne şekilde kurulacağı bellidir. Fakat partileri kuranlar olabilir onları yaşatacak ise millette karşılık bulmasıdır. O yüzden yeni parti arayışlarını parti içi mücadelede pozisyonları itibariyle mesafe alamayan aktörlerin yeni bir parti olma umudundan ziyade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği ittifak zincirinde ağırlık kazanma, ittifak zincirine eklenebilecek hamleler olarak düşünüyorum. Sarıgül'ün pozisyonlanma çabası, Muharrem İnce'nin CHPde başlattığı hareket... Bu çabalar var ama bu çabalar amatör çabalar. Siyasi dinamikler bir partiye olan ihtiyacı ifade etmemekle birlikte muhalefetin hangi yöne gideceğin netleştirmesi bakımından önemli.
İşte Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun A Haber ekranlarında yaptığı açıklama
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