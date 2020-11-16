Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’dan ziyaret

Türkiye'nin ilk entegre Demir Çelik Fabrikası olan KARDEMİR A.Ş. yönetim kurulu başkanı Alparslan Bayraktar Karabük'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. Geçtiğimiz hafta yapılan yönetin kurulu toplantısı sonunda Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bayraktar, daha sonra Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti