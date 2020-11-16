Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’dan ziyaret

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’dan ziyaret

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 16.11.2020 23:15 ABONE OL
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’dan ziyaret

Türkiye'nin ilk entegre Demir Çelik Fabrikası olan KARDEMİR A.Ş. yönetim kurulu başkanı Alparslan Bayraktar Karabük'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. Geçtiğimiz hafta yapılan yönetin kurulu toplantısı sonunda Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Bayraktar, daha sonra Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’dan ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA