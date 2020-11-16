MSB: Irak sınır hattında bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Topuksuz'un şehadet haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir başsağlığı mesajı yayınladı.