O hainleri telefon sinyali yakalattı

İstanbul Ataşehir'de 31 Ekim akşamı çöp konteynerinde meydana gelen patlamanın failleri yakalandı. Bazı araçların hasar gördüğü, can kaybının olmadığı olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, bomba koyulan çöp konteynırına en yakın baz istasyonundan HTS araması yapıldı. Yakın mesafede olduğu belirlenen kişileri belirleyen polis, Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi, 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada patlamayla ilgili yapılan hazırlıklara ait dokümanlar, el yapımı patlayıcılar, bomba yapım videoları, fünye şeklindeki bombalar ele geçirildi. Teröristler, ifadesinde korsan taksiyle olay yerine gittiklerini itiraf etti. İfadeler sonrası 8 şüpheli daha yakalanırken, 15 şüpheli de tutuklandı.