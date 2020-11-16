Oyunlarınıza tahammülümüz yok haklarımızı yedirmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği KKTC'de resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen geçit törenine iştirak etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik etti. İşte Başkan Erdoğan'ın KKTC'nin 37'inci kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmanın satırbaşları:Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Sözde bu paçavralar maalesef kendi Cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde Cumhurbaşkanı'na şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız.Bunlar imkanları ve adayı eşit olarak paylaşmak istemiyorlar. Hidrokarbon zenginliklerle ilgili tavırları da bundan kaynaklanıyor. Kıbrıs Türklerini yok sayarak Mısır, Lübnan ve İsrail ile deniz yetki anlaşmaları imzaladılar. 2007'de sözde ruhsat sahaları belirleyip uluslararası ihaleler açtılar. Ve ilk sondajı bunlar gerçekleştirdi. Avrupa ülkeleri diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarına boyun eğdi. KKTC'nin adil şekilde içinde yer almadığı hiçbir anlaşma, karar barış getirmez. Biz kimsenin hakkına hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı gasbetmesine engel olmaya çalışıyoruz. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmaması, Avrupa dayanışması adına çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir.KKTC'yi daha da güçlendirecek çalışmaları, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Su temin projesini 2015'te hizmete açmak suretiyle adanın içme, kullanma ve sulama suyu sorununu çözdük. Şimdi ise yine denizin altından doğalgaz çalışması, kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Biz hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ımızı yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız.Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gayretleriyle tarımdan turizme, küçük esnaftan sosyal yardımlara kadar farklı alanlarda finansman desteği içeren 2.3 milyar liralık mali işbirliği anlaşmamızı imzaladık. KKTC'nin altyapı projelerine bu yıl 162 milyon lira aktardık. Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini daha da üst düzeye çıkaracak imkana ve iradeye sahibiz. 5 dönüm bir araziye KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını süratle inşa edeceğiz. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkleriyle güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterin imzalanması ile tamamlandı. Başkan Erdoğan, Anıt özel defterine şunları yazdı: Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye'nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.SON 50 yılda yaşananlarla şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Tamamen ortadan kaldırmak istedikleri ortaklığı yeniden tesis etmek mümkün değil. Eskilerin dediği gibi "Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz". Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. Sayın Tatar'ın da söylediği üzere iki devletli egemen eşitlik düzeyince çözümün konuşulması gerekiyor. Esasen KKTC halkının iradesi de bu yönde tecelli etmiştir.KIBRIS'TA çözüm konusunda en başından beri çok güçlü bir yapı ortaya koyduk. Ancak tek taraflı bir çaba çözümün kilidini açmaya yetmiyor. Çözüm için barış uğruna Annan planına 'evet' dedik. Rum tarafı masada planı kabul eden liderlerinin bizzat yürüttüğü 'HAYIR' kampanyası sonucunda Kıbrıs Türkleriyle ortak gelecek kurmayı reddetti. AB verilen sözleri yerine getirmedi. O gün nasıl yalan söyledilerse, bugün de yalan söylüyorlar.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada "Artık, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs'ta var olan iki halk ve iki devlet, var olan gerçekler temelinde iş birliği yapmalıdır. Kimse bizden Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi, Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememeli. KKTC kıta sahanlığındaki doğal kaynaklara sahip çıkacak.BAŞKAN Erdoğan KKTC'deki Maraş'ta atılan adımın amacının yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak olduğunu söyleyerek "Mülkiyet haklarına riayet edilerek Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. Bu topraklardaki her bir başarımızı ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları aklımızdan çıkarmadan, barış dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.