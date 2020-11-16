SON DAKİKA! Dünya Türk bilim insanlarını konuşuyor: Bir güzel haber de kanserden

YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMASI YAPIYOR

Aynı zamanda Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği kurucu üyelerinden olan Koçak, Genestetix Genetik Danışmanlık ArGe ve Biyoteknoloji adında, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi bünyesinde, kişiye özel genetik test kitleri ve kişiye özel biyoteknolojik ürün geliştiren bir girişimin kurucusu oldu.

Koçak, "Dünyada bu tür işlerin başında genelde Türk bilim insanları var. Ben de eğitimimi tamamlayıp, ülkeme döndüm. Harvard'daki çalışmalarım devam ediyor ama ülkemden de vazgeçmem. Ülkemi genetik ve biyoteknoloji alanında bir numaraya çıkarmak istiyorum. Sağlık alanında tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek için yapay zekâ çalışmaları yapıyorum. Daha çok sevindirici son dakika haberleri vermek, yapay zekâ teknolojilerinde ülkemi daha ileriye taşımak istiyorum" dedi.