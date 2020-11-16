SON DAKİKA HABER! 16 Kasım korona tablosu! 16 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri…

Dünya çapında akılalmaz bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüse ilişkin son dakika haberleri geliyor. Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayından bu yana koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri elde edilerek günlük korona tablosu şeklinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından gerek Twitter gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrası TV canlı yayınında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bugün (16 Kasım 2020 Pazaretsi) Bakan Koca'nın açıklaması beklenen 16 Kasım Korna tablosu verileri ile ilgili olarak 16 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu merak konusu oluyor. 16 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? bu başlık altında tüm son dakika haberlerini bulabilirsiniz…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerinin çalışmalarıyla elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 16 Kasım Korona tablosu ile merak edilen 16 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtlarıyla birlikteson dakika koronavirüs haberleri şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.
Son dakika! 16 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış sürüyor | Video
Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.
Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.