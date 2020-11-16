SON DAKİKA HABERİ! 16 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Kasım korona tablosu! Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri…

Küresel anlamda etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk kez duymaya başladığımız koronavirüs vaka ve ölü sayısı, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar ışığında entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri ışığında günlük korona tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Öte yandan bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) Bakan Koca'nın açıklayacağı 16 Kasım korona tablosu verilerini merak edenler 16 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 16 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 16 Kasım korona tablosu verileri, vatandaşlarımızca merak edilen 16 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu cevapları ile son dakika koronavirüs haberleri şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.
Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.