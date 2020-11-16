Son dakika haberi: Bakan Koca 16 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 16 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 16 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış sürüyor | Video

16 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 151.516

HASTA SAYISI: 3.316

VEFAT SAYISI: 94

İYİLEŞEN SAYISI: 2.712

AĞIR HASTA SAYIMIZ 3.610'A YÜKSELD

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 142.496

HASTA SAYISI: 3.223

VEFAT SAYISI: 89

İYİLEŞEN SAYISI: 2.561

TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.