Son dakika haberi... Fuhuş çetesinden sözde 'Jigolo vergisi' skandalı

"HER AY GÖNDERECEĞİZ" VAADİ

Torlak da bana 250 TL verdi. Ve bana, her ay düzenli 800 ila 1000 lira vereceklerini söyledi. Hesabıma gelen 46 bin 400 lirayı, blokeli olduğu için, ben çekip Muratcan Öner'e verdim. Öner de bu paradan 2-3 bin lira verdi. Aradan iki hafta geçti, bu kişilerin yasadışı bir iş yaptıklarından şüphelendiğim için karakola gittim ancak bana inanmayarak müracaatımı almadılar. Sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.

"AJANSA ÜYELİK" HAVALESİ

Tutuklu sanık Murat Bilgin (24) ise ifadesinde, 5 ayrı bankada açtığı hesaplarını, kendilerini tekstilci olarak tanıtan Muratcan Öner ile Canberk Torlak'a kullandırdığını belirtti. "Bana, 'seni ATM'ci olarak çalıştıracağız' dediler" diyen Bilgin şunları kaydetti: "Kartları teslim ettikten bir hafta kadar sonra bana 800 TL verdiler" dedi. Bilgin ifadesinin devamında "29 Aralık 2019'da, Muratcan Öner, Canberk Torlak ile İpek S., ifade vermek üzere Çekirge Polis Merkezi'ne gitmişlerdi.

O gün, hesapların bulunduğu telefonu Canberk bana bırakmıştı. Ben hesaba gelen paralara baktığımda, açıklama kısımlarında 'Üç aylık üyelik', "Ajansa üyelik" , "Jigolo olmak istiyorum" gibi açıklamaları görünce bu şahısların ne iş yaptıklarını anladım ve bunun üzerine kendileri ile kavga ettik" dedi. Bilgin, toplanan paraların İstanbul Esenyurt'taki bir adreste bulunan kişilere teslim edildiğine iki ayrı kez tanık olduğunu anlattı. - Hürriyet