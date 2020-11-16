Son dakika haberi... İstanbul'da Miss Uganda şoku! Tarife 100 dolar, başvurular Esenyurt'a

6 YIL ÖNCE DE YAPMIŞLAR!

Miss Uganda güzellik yarışması aslında ilk kez yapılmıyor. Sosyal medya gruplarında yapılan paylaşımlara göre Miss Uganda güzellik yarışması 2014 yılında da yapılmış. Ayrıca 2016'da "Miss Africa Turkey" adında bir güzellik yarışması yapılmış, yarışmayı Ugandalı bir katılımcı kazanmıştı. SESSİZ PARTİ Miss Uganda güzellik yarışmasıyla ilgili video ve fotoğraflar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmış.