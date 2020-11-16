Son dakika haberi: PKK'lı teröristler arasında kaos çıktı! Murat Karayılan'a isyan başladı...

SON DAKİKA HABERİ... Kandil'de kaos, çöküş ve yıkım var. Terör örgütü PKK'da hakkında ölüm emri verilen bir terörist, elebaşı Murat Karayılan'a hattına girdiği telsizden "Ölenler çoğaldıkça, sıranın size geldiğini anladınız. Sonunda sen de ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam" sözleriyle seslendi. Otoritesini her geçen kaybeden terörist Karayılan Kandil'deki kaosu yönetemedi. Örgütte her kafadan bir ses çıkarken artık tam bir kaos yaşanıyor. İşte terör örgütünün inlerinden gelen son dakika haberleri;

TSK'nın başarılı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'ınn çöküş ve dağılma sürecine girmesi, elebaşları ile teröristleri de birbirine düşürdü.