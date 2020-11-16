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SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? 'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!

Son dakika haberi: 'nun ardından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:59 Son Güncelleme: 16.11.2020 23:19 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması;

"Dünya 11 aydır yeni tip salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.

SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!

Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

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SON DAKİKA HABERİ: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapıldı!
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