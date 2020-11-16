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merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 3 ilde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:37 Son Güncelleme: 16.11.2020 14:42 ABONE OL
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütünün dağ kadrosuna bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 13 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Açıklamada halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
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