YPG/PKK yine çocuk kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye kuzeyinde 15 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı. Çocukları çatışmalara süren terör örgütünün son 4 yılda kaçırdığı çocuk sayısı ise 3 bin 345'e ulaştı. Terör örgütü YPG-PKK Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı bölgesinde bulunan Seyha köyünden Salar Halife adlı bir çocuğu kaçırdı. 2 hafta önce 15 yaşına basan Salar Halife'yi köy meydanında zorla araca bindiren örgüt mensupları olaya şahit olan köylülere silah çekip, çocuğu zorunlu askerliğe aldıklarını söyledi. Türk istihbarat birimlerinin 1 Kasım 'da hazırladığı son rapora göre, terör örgütü bu yılın ilk 10 ayında 51'i kız 301 çocuğu kaçırdı. Örgüt Suriye'de işgal ettiği bölgede ise son 4 yılda yaşları 9 ile 16 arasında değişen 3 bin 345 çocuğu kaçırdı. Örgüt son 6 ayda kendilerine karşı gelen 21 ailenin oyun çağındaki çocuğunu vahşice öldürüp cesetlerini bulunabilecek yerlere attı.