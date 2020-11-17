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’ün kayınvalidesine hapis cezası

FETÖ'nün kilit isimlerinden biri olan 'ün kayınvalidesine hapis cezası. 'da, Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 19:45 ABONE OL
Adil Öksüz’ün kayınvalidesine hapis cezası

Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Hatice Yıldırım bulunmadı. Cumhuriyet Savcısı, Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 'Anayasayı İhlal' suçundan ise beraatini istedi. Yıldırım'ın avukatları ise iddiaların doğru olmadığı, Hatice Yıldırım'ın herhangi bir üyeliğinin olmadığını ve Adil Öksüz'ün saklanması ya da kaçırılmasıyla ilgili bir ilişkisinin olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Hatice Yıldırım'ı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 'Anayasayı İhlal' suçlamasıyla ilgili ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

31 Ağustos 2016 günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hatice Öztürk, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

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Adil Öksüz’ün kayınvalidesine hapis cezası
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