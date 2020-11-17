Bilim Kurulu’ndan somut tedbir tavsiyesi

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi. Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin şunları kaydetti:Son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz.Tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor.Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek, alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var.