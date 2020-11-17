ATA yurtları Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycanlılar, 28 yıl sakladıkları tapularını sandıklardan çıkardı. Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi Azerbaycanlıların sevincini kat kat artırmış durumda. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinin işgalcilerden temizlenmesini bayram havasında karşılıyor. Şuşalılar, sabırsızlıkla yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü bekliyor. Bakü'de yaşayan Meherremov ailesi Şuşa'ya dönecekleri günü iple çekiyor. Hamlet Meherremov, Şuşa'daki evlerinin tapusunu ve diğer evraklarını bugüne kadar sakladığı yerden çıkartarak sevinçle torunlarına gösteriyor ve orada bir evlerinin olduğunu, ata yurtlarına dönecekleri ana sayılı günler kaldığını söylüyor. Benzer sevinç Hasanov ailesinde de yaşanıyor. Ailenin büyüğü Beybala Hasanov, "Bir gün döneceğimizi biliyorduk. Bu anı büyük bir gurur ve mutlulukla yaşıyoruz" diyor. AA