Erdoğan’dan KKTC’ye jeneratör hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesinin ardından KKTC lehine birçok önemli kazanım elde edildi. Uzun zamandır elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KKTC'ye hediye edildi. Güney Kıbrıs'tan elektrik ithalatına ihtiyaç duyulmaması için hibe edilecek 2 adet 25 megavatlık elektrik jeneratörü, KKTC'nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak. Jeneratörlerin dual sisteme sahip olduğu belirtilirken hem LNG hem de dizel yakıt ile çalıştığı kaydedildi.