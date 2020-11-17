İkizlerin gelişimi mutluluk verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de gerçekleştirilen operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i ameliyat eden Doktor Owase Jeelani, kardeşlerin kaydettiği ilerlemenin mutluluk verici olduğunu söyledi. İkizlerin anne ve babası ile Ankara Şehir Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen Owase, "Antalya'da tesadüfen ikizlerle ve aileleriyle karşılaştım. Buna Türkçe ifadeyle 'kısmet' diyoruz. İkizlerin son 5 ayda kaydettikleri gelişmeyi görmek benim için mutluluk verici. Bilişsel yetenekleri ve dil becerileri memnuniyet verici derecede ilerledi" diye konuştu.