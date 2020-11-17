İşte o davet yazısı! Engin Altay utanacak mı?

İŞTE O DAVET YAZISI!

Bülent Turan; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i törenlere davet ettiğine ilişkin yazıyı TBMM Genel Kurulu'nda gösterdi.

CHP'li Engin Altay'ın "KKTC'ye davet edilmedik" yalanı ortaya çıktı | Video

TATAR: "SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU SİZİ VE KIYMETLİ EŞİNİZİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN ONUR DUYACAĞIMIZI İLETİRİM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 6 Kasım 2020 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderilen yazıda; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım" deniliyor.

ALTAY'IN "CHP'YE, İYİ PARTİ'YE NEZAKETEN BİR 'BUYRUN' DENMEZ Mİ?" İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla devlet adına Türkiye'den bir heyet gittiğini, heyette siyasi partilerden neden sadece MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin olduğunu sordu.

Altay, Meclis'te sadece MHP'nin bulunmadığını belirterek, "Kıbrıs'a giderken CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye yani Meclisteki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'Buyrun' denmez mi?" iddiasında bulundu.