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Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması toplantısı gündeminde mi?

Yeni haftanın ilk gününde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nda birtakım tavsiye kararlar alındı. Alınan tavsiye kararlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kabine Toplantısı’na aktarılacak. Toplantıda ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Gündeme gelmesi beklenen konulardan bir tanesi de konser, tiyatro ve sinema etkinliklerinin durumu. Covid-19’la mücadele kapsamında konser, tiyatro ve sinema salonları kapatılacak mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:30 ABONE OL
Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

ile mücadele kapsamında alınması beklenen tedbirler merak konusu. Son olarak bazı illerde yaşanan vaka artışına bağlı olarak kuaför, düğün salonu, halı saha, tiyatro, sinema ve konser salonlarının saat 22:00'de faaliyetlerine son vermesi kararlaştırılmıştı. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tedbirlere yönelik konular ele alınacak. Bu kapsamında konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? gündeminde konser ve tiyatro salonlarının kapatılması var mı? İşte detaylar…

Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI KAPATILACAK MI?

Dün toplanan ve çıkışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik açıklamalar yaptığı mücadelesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıkan rakamlar koronavirüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de rekor bir yayılım hızıyla artışa geçtiğini gösterdi. Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Kritik değerlendirme bugün yapılacak.

Konser, sinema ve tiyatro salonlarının faaliyet durumuyla ilgili karar bugün gerçekleşecek toplantıda belli olacak.

Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan birçok başlığın ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesini bugün topluyor. Kabinenin en önemli gündem maddesi olacak.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu'ndan iletilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması beklenen tavsiye kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni ya da ek tedbirlerin konuşulması bekleniyor.

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Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?
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