Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması beklenen tedbirler merak konusu. Son olarak bazı illerde yaşanan vaka artışına bağlı olarak kuaför, düğün salonu, halı saha, tiyatro, sinema ve konser salonlarının saat 22:00'de faaliyetlerine son vermesi kararlaştırılmıştı. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tedbirlere yönelik konular ele alınacak. Bu kapsamında konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Bakanlar Kurulu gündeminde konser ve tiyatro salonlarının kapatılması var mı? İşte detaylar…